À espera do Copom, dólar sobe e fecha a R$ 4,873; Bolsa cai

Nesta terça-feira (19), os investidores evitaram grandes apostas antes das decisões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil, em meio ainda a salto nos preços do petróleo.

Hoje foi o primeiro dia da reunião de política monetária do Banco Central e a expectativa é de redução da Selic, hoje em 13,25%.

Já no cenário internacional, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, encerrará a sua reunião de política monetária, ocorrida durante dois dias, amanhã (20), e investidores esperam quase unanimemente que mantenha a taxa de juros entre 5,25% e 5,5%.

Caso esse cenário se confirme, a tendência é o dólar se desvalorizar globalmente, uma vez que os rendimentos dos treasuries (os títulos de dívida emitidos pelo governo norte-americano) ficariam menos atraentes quando comparados aos retornos financeiros oferecidos em países de juros mais altos, elevando a demanda por moedas mais arriscadas, como o real.

