Bolsa fecha em queda após decisões globais de juros; dólar vai a R$ 4,93

O Banco da Inglaterra manteve sua taxa diretriz em 5,25% nesta quinta-feira, após 14 aumentos consecutivos desde que iniciou uma política de endurecimento monetário, em dezembro de 2021, para controlar a inflação.

Ontem, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) anunciou um corte de 0,5 ponto na taxa de juros no Brasil, que foi para 12,75%.

Após a decisão do Federal Reserve (Fed, Banco Central americano), ontem, de manter estáveis suas taxas básicas de juros, o Banco Nacional Suíço adotou a mesma estratégia um dia depois, contrariando a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de elevar sua taxa diretriz, na semana passada.

O Banco Central do Japão anuncia sua decisão de política monetária na madrugada desta sexta-feira (22). Em julho, o presidente do BC japonês, Kazuo Ueda, disse que a instituição consideraria a possibilidade de tomar medidas se o juro do JGB de 10 anos se aproximasse de 1%.

Nos EUA, a preocupação com a inflação refletiu negativamente nos mercados.

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o UOL, refere-se ao dólar comercial (saiba mais clicando aqui). Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, o valor é bem mais alto.