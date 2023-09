Dólar fecha setembro a R$ 5,027, com alta de 1,53% no mês; Bolsa sobe

Nesta sexta-feira (29), investidores reagiam à desaceleração do núcleo da inflação nos Estados Unidos, em sessão de maior volatilidade por ser a última do mês e do trimestre, e também repercutiam os dados de desemprego no Brasil.

O desemprego no país caiu para 7,8% no trimestre encerrado em agosto, segundo dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua divulgados nesta sexta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No mês anterior, a desocupação estava em 7,9%.

No cenário interno, o mercado também repercute o dia de fechamento da taxa Ptax de setembro. "É sempre mais difícil fazer uma leitura dos fatores que influenciam o câmbio no dia, porque há um maior volume de negócios e também maior volatilidade dentro das janelas utilizadas pelo Banco Central para o cálculo da Ptax", disse Leonel Mattos, analista de inteligência de mercados da StoneX.

A Ptax é uma taxa de câmbio calculada pelo Banco Central brasileiro, que serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la para níveis mais convenientes às suas apostas, sejam elas de que o dólar vai subir (posições compradas) ou de que vai cair (posições vendidas).

No cenário internacional, dados divulgados mais cedo mostraram que a inflação medida pelo índice PCE — o favorito do banco central dos Estados Unidos — subiu 0,4% em agosto, depois de ter avançado 0,2% em julho. No entanto, as pressões inflacionárias subjacentes estão diminuindo, o que será bem recebido pelas autoridades do Federal Reserve (Fed; banco central dos EUA).

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o UOL, refere-se ao dólar comercial (saiba mais clicando aqui). Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, o valor é bem mais alto.