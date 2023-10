Pelo segundo dia, dólar fecha acima de R$ 5,15; Bolsa tem leve alta

A bolsa brasileira foi impactada pela decisão da Opep, que informou não ver alterações na demanda de petróleo. No mesmo sentido, a Arábia Saudita também anunciou cortes na produção. O barril do petróleo Brent, a referência global, caiu 5,62% para dezembro. Com isso, ações da Petrobras caíram 3,97%.

As commodities não conseguiram impulsionar a Bolsa hoje. "Só a queda das ações da Petrobras e da Vale é quase 50% da desvalorização do Ibovespa", observa o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus. Sem o minério de ferro referência, que é o do mercado de Dalian, na China, onde é feriado esta semana, o de Cingapura caiu mais de 1%, pesando nos papéis do segmento.

O setor de serviços dos Estados Unidos desacelerou em setembro, com o volume de novos pedidos caindo para um recorde de baixa de nove meses, mas o ritmo permaneceu consistente com expectativas de crescimento econômico sólido no terceiro trimestre. A divulgação foi feita hoje pelo Instituto de Gestão de Fornecimento.

Em Wall Street, o S&P 500 subiu com dados do mercado de trabalho. Dados mostraram que a criação de vagas no setor privado dos EUA desacelerou com força em setembro, mas as encomendas à indústria subiram acima do previsto.

Dados positivos sobre a economia norte-americana elevaram a percepção de que o Federal Reserve poderá subir mais sua taxa de referência e mantê-la alta por mais tempo.

A percepção mais geral é de que as cotações do dólar seguirão pressionadas enquanto não houver clareza sobre o futuro da política monetária nos EUA. "Os juros americanos de mais longo prazo atingiram patamares de 16 anos, estão elevadíssimos e podem subir mais, pois a economia se mostra forte, o mercado de trabalho apertado e a inflação custa a ceder para a meta", avaliou o economista-chefe da Órama, Alexandre Espirito Santo.