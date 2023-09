Eles foram franqueados de outras marcas; hoje são donos do próprio negócio

Durante quatro anos, Kendi diz que enfrentou dificuldades com a franqueadora. Além de ter aberto a região onde ele atuava para outros franqueados, Kendi afirma que senti falta de sinergia e alinhamento com os valores do franqueador e até mesmo com outros franqueados. "Vi também que meus resultados estavam abaixo da linha da concorrência, mesmo com a expectativa alinhada. Ou seja, notei que com a marca não conseguiria um retorno tão positivo como outras marcas obtinham", afirma.

Em nota, a Óticas Carol informa que oferece suporte total ao franqueado. A empresa diz ser a principal rede de franquias do ramo ótico do Brasil, com 1.450 lojas no país. "Nosso foco é manter a excelência do serviço em todo o território nacional e seguir contribuindo para profissionalizar o mercado brasileiro, por isso investimos em inovação e oferecemos suporte total ao franqueado", diz a nota.

Em 2010, Kendi fez uma mudança de bandeira. Segundo ele, só foi preciso avisar com 90 dias de antecedência que estava deixando o negócio. No contrato, estava estabelecido que ele poderia trabalhar no setor também, com bandeira própria. Então, após esse período de três meses do aviso, o Kendi mudou a bandeira e transformou a loja em própria, com o nome de Ótica Rubi — o mesmo nome da loja do seu pai, que era ótica e joalheria. Hoje, Kendi está à frente das duas lojas da Ótica Rubi em Mauá, e o pai se aposentou. Elas não têm mais o serviço de joalheria.

Em 2018, ele abriu uma nova empresa: a Ótica Center. A primeira unidade própria foi aberta em Guarulhos (SP). Em 2021, o negócio virou franquia, e hoje todas as 16 unidades da rede são franqueadas. Mais informações no site da empresa.

A Ótica Center tem dois modelos de negócio. O modelo turn é para virada de bandeira, e o smart é um modelo padrão: são lojas maiores com serviço completo e com um laboratório interno de montagem. O investimento inicial varia de R$ 110 mil a R$ 421 mil.

Focada nas classes C e D, a Ótica Center tem sete marcas próprias de óculos de grau, óculos de sol e armações. Em 2022, o faturamento da empresa foi de R$ 46 milhões. O lucro não foi revelado.