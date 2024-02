Foi fotógrafo, vendeu batata e hoje fatura R$ 24 mi com marketing digital

Jonatas Abbott, 56, teve um estúdio de fotografia e de produção de vídeo em Porto Alegre (RS), mas, após a morte do pai, desistiu do negócio. "A doença consumiu a família e nossos recursos", diz. Ele passou a vender batatas e, depois, migrou para o ramo da informática. Hoje, é um dos sócios da Dinamize, empresa com foco em automação de marketing e email marketing, que faturou R$ 24 milhões em 2023.

Confira a trajetória dele

Abbott nasceu em Porto Alegre (RS) em uma família de classe média alta. Seu pai, Antônio Carlos, era diretor nacional do Banco do Brasil, e sua mãe, Maria Helena, dona de casa. O casal teve quatro filhos; outros dois filhos são do primeiro casamento do pai. "Tive uma infância e adolescência muito confortáveis", diz.

Ele chegou a vender batata, após a morte do pai. Em 1990, com outros sócios, montou a Troupe Produções, um estúdio de fotografia e de produção de vídeo. Com a morte do pai em 1991, e já sem recursos, o negócio foi fechado. Revoltado com a perda e se sentindo frustrado, Abbott aceitou vender a produção de batatas de um amigo. Ele pegava as batatas em Santa Maria do Herval (RS) e as vendia em bares e mercados de Porto Alegre. "Era tudo que um jovem revoltado e quebrado queria", afirma.