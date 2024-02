Como fazer o planejamento anual de sucesso para a empresa

Ideia é começar com antecedência. "O ideal é que o planejamento seja feito com bastante antecedência. Em setembro do ano anterior, já deve estar sendo traçado porque no final do ano, normalmente, as empresas estão envolvidas com o balanço anual. Já pensou coincidir os dois no mesmo período?", explica Juliana.

Que metas estabelecer?

As metas devem estar abaixo do guarda-chuva das quatro esferas citadas acima, segundo Juliana:

Financeiro - é preciso diminuir custos em 10%, por exemplo;

Marketing - será preciso aumentar as vendas em 20% para manter o equilíbrio financeiro;

Gestão de pessoas - é preciso investir em aprendizado? Checar como está a qualidade do serviço?