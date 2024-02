De casas populares a obras de alto padrão: Lotus tem R$ 3 bi para vender

Desde quando começaram a incorporar e construir, sempre foi um sonho nosso atuar no mercado de alto padrão em Brasília. Portanto, quando percebemos que o mercado de casas populares ficou muito inchado e disputado, procuramos trabalhar com produtos mais exclusivos e com arquitetura autoral em regiões nobres. Era um nicho de mercado com poucos concorrentes.

Ruy Hernandez, um dos sócios da Lotus

O residencial Alma é um dos empreendimentos imobiliários de alto padrão da Lotus, em Brasília Imagem: Divulgação

No início, o foco da companhia eram os empreendimentos residenciais de alto padrão. O primeiro a ser entregue, em dezembro de 2019, foi o Sophistiqué, no bairro Noroeste, região nobre de Brasília. São 24 apartamentos de 303 m², com quatro suítes, e de 4 a 5 vagas de garagem.

Outros destaques residenciais são o Alma e o 310, ambos no Noroeste. Entregue em março de 2023, o Alma tem 24 apartamentos de 272,8 m², com quatro suítes, e de 4 a 5 vagas de garagem. O 310 foi entregue em dezembro de 2021. Tem 48 apartamentos de 154 m², com três suítes, e de 3 a 4 vagas de garagem.

Empreendimentos corporativos no portfólio

Em 2019, a Lotus incluiu empreendimentos corporativos no portfólio. O primeiro foi o Lotus Corporate, no Setor de Clubes Sul, entregue em 2021 e vendido ao Banco Mundial, para ser a sede da instituição no Brasil. Este empreendimento tem a certificação Leed Silver e o selo Procel nível A.