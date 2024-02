Como ter franquia das 5 maiores redes do país? R$ 64,9 mil é a mais barata

Já pensou em ser dono de uma franquia de redes grandes e famosas, como McDonald's, Cacau Show e O Boticário? Veja quanto custa abrir uma unidade destas e outras marcas; a mais barata custa R$ 64,9 mil. Mas será que é possível abrir unidades em São Paulo ou o mercado já está saturado? Veja também o que considerar antes de comprar uma franquia.

O UOL ouviu as cinco maiores franquias do país, de acordo com o ranking da ABF (Associação Brasileira de Franchising), divulgado neste mês. O ranking considera o número de unidades em operação das marcas, em 2023.

As 5 primeiras são Cacau Show (com 4.216 operações), O Boticário (com 3.689 operações), McDonald's (com 2.662 operações), Colchões Ortobom (2.380 operações) e OdontoCompany (com 1.899 operações). As cinco maiores redes mantiveram as mesmas posições em relação a 2022.