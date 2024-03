Rede de clínicas que começou na periferia tem 57 filiais e fatura R$ 105 mi

Depois, os pais fecharam o negócio e abriram uma empresa que credenciava médicos aos planos de saúde. "Eles viajavam muito para fazer esses credenciamentos, e eu acompanhar. Foi quando fui entendendo mais do setor", afirma. s A Doctors Consultoria funcionou de 1996 e 2002. O site da consultoria foi feito por ele.

Com as visitas aos médicos na época da consultoria, víamos médicos atendendo pacientes particulares a valores exorbitantes, ao mesmo tempo que estávamos negociando o credenciamento deles aos planos de saúde por repasses 10 vezes menores.

Rafael Teixeira, CEO da Clínica da Cidade

Vislumbramos ali uma oportunidade de negócio, pois identificamos uma parcela significativa da sociedade que não tinha planos de saúde, devido ao valor muito alto, mas que também não queria ficar refém do SUS [Sistema Único de Saúde], sobrecarregado devido a alta demanda.

Rafael Teixeira

A primeira unidade foi aberta em 2003 no bairro Ouro Verde, na periferia de Campinas. Para divulgar o novo serviço, e sem dinheiro para publicidade, Teixeira distribuía panfletos de porta em porta no bairro. "Fez sucesso, e a clínica começou a crescer por meio do boca a boca, ali mesmo na região", diz Teixeira. A família investiu R$ 120 mil no negócio. Em 2016, abriu a segunda clínica no centro da cidade.

Paciente paga apenas o que usa

A Clínica da Cidade é uma rede de franquias que oferece consultas e exames sob demanda. Não tem mensalidade. O paciente paga apenas o que usa.