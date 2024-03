Empresário vendeu negócios ao Magalu e quer ganhar R$ 250 mi com aceleração

Ricardo Rocha, 42 anos, começou sua vida empreendedora muito cedo, aos 11 anos, quando vendia ovos e queijo para as mães dos amigos da escola, em Minas. Em 2018, 26 anos depois, ficou conhecido por vender três empresas de tecnologia para a rede varejista, Magazine Luiza. Ele não revela o valor, que ainda segue sigilo contratual, mas afirma que a cifra é de 9 dígitos.

Hoje, com a aceleradora InPulse, ele investe em novos negócios de tecnologia. Fazem parte do seu portfólio: Yandeh, Crédito Express, Blips, Topway, Yamo, Digiall e Zuper. Cada uma delas têm um CEO com vasta experiência na sua área de atuação e conta com Rocha como sócio investidor e mentor. A previsão é de que as sete empresas, juntas, atinjam um faturamento na ordem de R$ 250 milhões em 2024.