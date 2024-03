Quer ter franquia dos Correios? Faturamento anual pode chegar a R$ 1 milhão

O portfólio de soluções desse modelo é personalizado, com a opção de adesão ou não a alguns produtos e serviços, segundo a estatal. As lojas também podem ter serviços de coleta, oferecendo um pacote de soluções logísticas completas para atender pessoas físicas e jurídicas.

Faturamento anual pode chegar a R$ 1 milhão

Os Correios selecionam áreas de interesse a partir de estudos de mercado. O objetivo é garantir lucratividade e sucesso da franquia. No entanto, segundo a estatal, o faturamento e o lucro da loja dependem do desempenho do franqueado para atuar no mercado postal, sobretudo, no atendimento dos serviços de encomenda.

Há uma expectativa média de volume de objetos a serem comercializados, assim que a maturidade da loja for alcançada. Isso poderá gerar faturamento médio anual de R$ 670 mil (loja tipo 1) e de R$ 1 milhão (loja tipo 2), com lucro médio anual de cerca de R$ 130 mil e R$ 205 mil, respectivamente. Segundo a estatal, os estudos preveem que o amadurecimento do modelo será alcançado no sétimo ano do contrato, estabilizando o volume de objetos até alcançar os dez anos.

De acordo com a estatal, este novo modelo faz parte do processo de modernização da rede de atendimento, com novo layout e vagas de estacionamento. As lojas são instaladas em regiões urbanas de médio e grande porte —cidades que tenham a partir de 50 mil de habitantes.

95% do faturamento vem de clientes empresariais

Franqueado dos Correios desde 1999, Maurilio Gavazzoni, 59, diz que 95% do faturamento da sua unidade vem de pessoas jurídicas. O faturamento não foi revelado.