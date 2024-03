Imposto de Renda 2024: Veja como declarar precatório recebido em 2023

Existem duas opções de tributação disponíveis: a primeira é a tributação "exclusiva na fonte", na qual o imposto é calculado com base na tabela progressiva do Imposto de Renda, com uma faixa de isenção que vai até R$ 2.259,20 por mês. Esta opção leva em conta o período de tempo ao qual se refere o processo, distribuindo os valores proporcionalmente a cada mês antes de aplicar a tabela.

Caso o imposto tenha sido retido na fonte no momento do pagamento do precatório, este valor será considerado, podendo resultar em restituição caso a retenção seja maior do que o imposto devido.

A segunda opção é o "ajuste anual", onde o valor do precatório é somado aos demais rendimentos obtidos no ano anterior.

Neste caso, são aplicadas as deduções legais, como despesas com educação e saúde, se optar pelo modelo completo de declaração, ou o desconto padrão de 20% sobre os rendimentos totais declarados, se escolher o modelo simplificado.

Recomenda-se realizar simulações com ambas as formas de tributação disponíveis na ficha RRA e verificar o impacto na declaração. A seleção deve ser feita com base na opção que resulte em maior restituição ou menor imposto a pagar.

Após escolher a tributação adequada, não se esqueça de clicar em "OK" para finalizar o preenchimento da ficha RRA.