Imposto de Renda 2024: Como declarar aposentadoria do INSS?

Aposentado do INSS é isento ou tem de fazer declaração do Imposto de Renda 2024? O fato de ser aposentado não dá isenção. Depende de quanto a pessoa ganhou no ano passado.

Se você recebeu rendimentos (não apenas aposentadoria ou pensão) acima do limite de isenção ou se enquadra em alguma das demais hipóteses de obrigatoriedade previstas na legislação, deverá apresentar a declaração, exceto se constar como dependente na declaração de outra pessoa. O limite geral de isenção subiu para R$ 30.639,90. Já o limite de isenção específica para aposentado com mais de 65 anos se manteve em R$ 1.903,98 por mês (R$ 24.751,74 por ano).

Como declarar aposentadoria no IR?