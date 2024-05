IR 2024: usou dinheiro emprestado para comprar um carro. Como declarar?

Na hora de declarar Imposto de Renda, surgem várias dúvidas, dentre elas a forma correta de declarar dinheiro emprestado. Um caso prático bem comum é quando os pais ajudam um filho a comprar um carro, por exemplo.

Suponha que o filho adquiriu um veículo no valor de R$ 90 mil em setembro/2023. Desse valor, no entanto, R$ 70 mil estavam na conta poupança do filho e os outros R$ 20 mil foram emprestados diretamente do pai, informalmente. Como deve ser declarada a aquisição para a Receita?

O carro deve ser lançado na ficha Bens e Direitos, linha 21. No campo Discriminação devem ser informados os dados do veículo bem como os dados do vendedor (nome e CNPJ ou CPF). Informe ainda a maneira como foi pago —utilizando parte da poupança e parte do empréstimo/doação do seu pai. Deixe em branco o campo Situação em 31/12/2022 (pois não possuía o bem) e preencha o campo 31/12/2023 com o valor da aquisição.