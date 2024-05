IR 2024: como pagar imposto sobre ganhos com ações?

Prejuízos reduzem imposto

Há uma regra que permite compensar o prejuízo de um mês com ganhos nos meses seguintes. Essas compensações ajudam o contribuinte a pagar menos imposto. As compensações valem para operações de mesma natureza. Ou seja, prejuízos em vendas comuns não abatem ganhos em "day-trade", e vice-versa. Só pode compensar prejuízo de ações com lucro de ações, prejuízo de opções com lucro de opções, e assim por diante.

As compensações valem para operações de mesma natureza. Ou seja, prejuízos em vendas comuns não abatem ganhos em "day-trade", e vice-versa. Só pode compensar prejuízo de ações com lucro de ações, prejuízo de opções com lucro de opções, e assim por diante.

Mais uma vez, esse cálculo precisa estar registrado em uma planilha. O registro é importante, pois a Receita pode questionar os resultados obtidos no mercado de ações, e o contribuinte pode ter que apresentar esses dados para sair da malha fina, por exemplo.

Como pagar o imposto?

Para pagar o imposto sobre ganhos na Bolsa dentro do prazo, use um Documento de Arrecadação Federal (Darf). É possível preencher o Darf no próprio aplicativo do seu banco (internet banking). Procure a opção para "pagamento sem código de barras" ou "pagamento de tributos". Em seguida, selecione "Darf", e preencha os campos conforme explicamos abaixo: