Até quando pode declarar o Imposto de Renda? Veja prazos e datas do IRPF

Tributos federais com vencimento em abril, maio e junho de 2024 serão prorrogados. As novas datas serão o último dia útil dos meses de julho, agosto e setembro de 2024, respectivamente.

O que acontece se eu perder o prazo do IRPF?

Precisa aguardar a Receita. Aqueles que não conseguirem entregar o documento no prazo terão que aguardar até a reabertura do sistema de entrega da Receita, que acontece apenas a partir das 8h do dia 3 de junho.

O envio da declaração, mesmo atrasada, deve ser feito pelos canais oficiais do Fisco. Além do programa para computadores, há as opções pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para celulares e tablets, e pelo site da Receita.

Multa

Multa para os atrasados. Nos casos que envolvem atraso, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de uma multa mínima de, no mínimo, R$ 165,74, válida para as declarações sem imposto a pagar.