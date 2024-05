Posso deduzir gastos com funeral na declaração?

Gastos com funerais não se enquadram nas despesas dedutíveis no Imposto de Renda. Apenas gastos com saúde, educação, previdência social, previdência privada e com dependentes podem ser abatidos. Confira quais despesas são dedutíveis.

Saúde

Podem ser abatidas despesas com consultas médicas, tratamentos odontológicos, sessões com psicólogos, gastos com plano de saúde, cirurgias, exames, entre outros. Confira a lista completa de quais gastos com saúde podem ser deduzidos.

Além dos seus próprios gastos, também é possível acrescentar despesas de dependentes e alimentandos.