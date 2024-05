2º lote da restituição do IR: quando serão liberados consulta e pagamento?

A consulta ao segundo lote da restituição do Imposto de Renda deve ser liberada no dia 21 de junho. Nesta quinta-feira (23), a Receita Federal liberou o acesso à situação dos pagamentos do primeiro lote.

A liberação da consulta normalmente ocorre 7 dias antes do depósito. Como o pagamento da restituição ocorre no dia 28 de junho, a consulta deve ser liberada já no dia 21.

Quem tem prioridade na restituição?

Os seguintes grupos têm prioridade no recebimento da restituição do IRPF: