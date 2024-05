O que fazer se o programa de declaração do IRPF travar? Veja soluções

Em último caso, é preferível enviar a declaração incompleta. O contribuinte que enviou a declaração incompleta ou com erros poderá enviar a declaração retificadora a partir do dia 3 de junho. Neste caso, não há cobrança de multa por atraso.

Porém, se a retificação implicar em uma diferença de IR a pagar, o contribuinte será punido. Nesse caso, será preciso pagar multa pelo atraso no pagamento dessa diferença de imposto. A multa por atraso é de 0,33% ao dia sobre o valor do imposto a pagar, até o limite de 20%, acrescida de juros de 1% mais a taxa Selic proporcional aos meses de atraso.

Diferente do que muitos pensam, a entrega do material incompleto não significa que a declaração irá automaticamente para a malha fina. Porém, depois da entrega é necessário fazer a correção do material com muito mais cuidado.

Richard Domingos, diretor-executivo da Confirp Consultoria Contábil

Opção pelo modelo pré-preenchido pode auxiliar. Lançado no ano passado, o modelo de preenchimento ajuda quem está atrasado. A alternativa, habilitada para os contribuintes com contas no sistema Gov.br, inclui automaticamente a maioria das informações do Imposto de Renda. Cabe aos declarantes conferir os dados e adicionar eventuais complementos.

Não consigo instalar o programa do IRPF; o que fazer?

Muitos contribuintes enfrentam dificuldades ao tentar instalar o programa do IRPF 2023. A seguir, apresentamos os problemas mais comuns e suas soluções para os sistemas Windows e MacOS.