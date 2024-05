Últimos dias para entregar o IR: veja quem é isento e não precisa declarar

Aposentados e pensionistas com doença grave têm isenção

Além da isenção, aposentados e pensionistas com doença grave não são obrigados a apresentar a declaração. Regra vale se o único rendimento do contribuinte foi a aposentadoria ou pensão, até R$ 200 mil no ano. Esses aposentados com doenças graves também têm prioridade no recebimento da restituição.

Para obter a isenção, o contribuinte deve procurar o serviço médico da União. Profissionais devem ter certificação dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, preferencialmente o da fonte pagadora da aposentadoria ou pensão, para que o imposto já deixe de ser retido na fonte.

Se não for possível, o contribuinte deve entregar o laudo no órgão que faz o pagamento do benefício, e verificar o cumprimento das demais condições para a isenção .

José Carlos Fernandes da Fonseca, Supervisor Nacional do Imposto de Renda

Quais doenças permitem a isenção?

Dão direito à isenção do Imposto de Renda doenças como câncer, AIDS, problemas graves no coração, Parkinson e esclerose múltipla. Veja a lista da Receita Federal: