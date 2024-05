Quitar dívidas ou investir? Saiba o melhor caminho para a restituição do IR

A Receita Federal paga nesta sexta-feira (31) o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024 a 5,56 milhões de brasileiros. Para os contemplados do lote de R$ 9,5 bilhões, o maior valor já pago pelo Fisco, a recomendação inicial é pelo pagamento das dívidas antes de olhar para os investimentos.

O que aconteceu

A Receita Federal vai pagar o maior lote de restituição da história. Entre oc contemplados, a maioria faz parte dos grupos prioritários, formado por contribuintes com mais de 60 anos (2,8 milhões), cidadãos cuja maior fonte de renda seja o magistério (1,1 milhão), contribuintes com alguma deficiência (162.902) e aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via Pix (787.747).

O lota também inclui a população gaúcha nos critérios de prioridades. Diante da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, o Fisco incluiu os moradores do estado no primeiro lote de restituição. Serão restituídas 886.260 declarações para contribuintes da região. O valor traz também as entregas de exercícios anteriores, totalizando mais de R$ 1 bilhão.