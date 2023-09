Vamos entrar em um novo ciclo da economia; o que fazer com seu dinheiro?

A decisão final depende, claro, do comportamento da inflação e da situação das contas públicas, já que a taxa de referência dos juros é a principal ferramenta do BC para conter a escalada dos preços. A simples disposição do Copom de manter o ritmo de redução da Selic tem o potencial de inaugurar um novo ciclo na economia brasileira, um período de retomada, de recomposição das perdas, que é o momento em que vivemos.

Soma-se à queda dos juros outras notícias positivas, como a melhora das notas do Brasil em agências internacionais de risco ao crédito, a aprovação recente do arcabouço fiscal e o avanço das discussões da reforma tributária. Feita a equação com todas essas variáveis, o resultado será um só: aumento do volume de investimentos no país.

Diante disso, há quem se deixe dominar pelo otimismo exagerado, que pode ser tão nocivo quanto o pessimismo em mesmo grau. Antes de qualquer coisa, é preciso entender o caráter cíclico da economia, as voltas que ela dá, e descobrir em que posição exatamente estamos, que é de retomada, de recomposição, como dito pouco acima.

O varejo recuperou a pujança do pré-pandemia? Sabemos que não. A inflação pode estar sob um controle maior do que no passado, mas ainda temos um longo caminho pela frente, e a própria Selic ainda se manterá em patamares consideravelmente altos por alguns meses.

Porém, o cenário macroeconômico ganhou um pouco mais de previsibilidade nas últimas semanas, e isso significa muito para os que exercitam a futurologia.

Para entender o que isso representa, imagine que é uma situação parecida com a de dirigir na neblina: saímos de um cenário de baixa visibilidade para outro em que já conseguimos enxergar alguns metros à frente. A neblina ainda está espessa, mas a questão é que não estamos a passeio para um fim de semana no litoral. Na verdade, estamos em uma corrida. É necessário conhecer o trajeto, é importante ter uma bússola precisa, porque quem conhece de ciclos econômicos se parece com um corredor experiente. Ele sabe que a neblina passará mais dia, menos dia, e que ele precisa estar bem posicionado para quando puder pesar o pé no acelerador. O espaço para as melhores decisões é curto.