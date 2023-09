Dá para investir pagando menos imposto; veja como fazer isso

Então, como fazer? Basicamente existem três grandes medidas para te proteger dos impostos, quando falamos sobre investimentos:

Não pagar, sempre que for possível de forma legal (investimentos isentos) Pagar o mínimo (checar as alíquotas e buscar as menores) Diferir o máximo (pagar no futuro mais distante que puder)

Ah, existe ainda um veículo específico que não apenas faz você não pagar, mas devolve uma parte do imposto que você já pagou ao receber sua renda, mas vamos falar dele mais para o final.

Então, como podemos colocar essas medidas em prática e encontrar os veículos que nos permitem aproveitar da melhor forma essas características?

A primeira medida (não pagar) pode ser obtida com investimentos em ativos que são isentos, como LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures incentivadas (projetos de infraestrutura). Os ganhos com ações também podem ser isentos, se as vendas ficarem abaixo de R$ 20 mil em um mês.

O problema é a escolha desses papéis, que contêm riscos importantes, em especial o risco de crédito (calote), quando falamos dos títulos de renda fixa. Mesmo com as ações, as escolhas são um desafio para qualquer investidor.