Bom negócio em 2024 será investir no Brasil

Aos poucos, começamos a enxergar o que os estrangeiros já vislumbram há algum tempo: temos um país a ser construído pela frente, com obras necessárias de infraestrutura, com um mercado livre de energia em ebulição, com um déficit habitacional à espera de soluções imobiliárias, enfim, com diversas possibilidades de rentabilidades consideráveis.

O turismo é um bom exemplo. O setor deve faturar R$ 155,87 bilhões na alta temporada, entre novembro do ano passado e fevereiro de 2024, segundo a pesquisa mais recente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) —5,6% a mais em relação ao mesmo período em 2022/2023.

Segundo dados do Banco Central, apenas os turistas estrangeiros gastaram US$ 6,9 bilhões no ano passado no país, acima do recorde registrado em 2014, ano da Copa do Mundo, quando US$ 6,8 bilhões foram gastos no Brasil pelos visitantes. Não é à toa que a Organização Mundial do Turismo (OMT) inaugurou, em dezembro, no Rio de Janeiro, o segundo escritório da entidade no mundo.

Em resumo: o Brasil deve ser um dos melhores investimentos deste ano, inclusive para nós, brasileiros.