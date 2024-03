Importância da gestão profissionalizada para a expansão do turismo no país

De acordo com o ministro do Turismo, Celso Sabino, a pasta tem a meta ousada de atrair cerca de 10 milhões de turistas estrangeiros por ano até 2027. Internamente, o ciclo de queda da Selic, iniciado em agosto de 2023, e a diminuição do custo de capital começam a aquecer o consumo da população. Aos poucos, com as dívidas pagas, o brasileiro deve retomar pequenos luxos, como as viagens em família.

Dono de alguns dos cartões-postais mais conhecidos do mundo, como o Cristo Redentor e Foz do Iguaçu, e de festas populares como o Carnaval e o São João, o Brasil tem potencial para ser um dos países mais visitados do mundo.

Mas será que as nossas cidades estão prontas para receber um fluxo grande e contínuo de turistas? Trata-se de uma dúvida legítima, especialmente fora dos grandes centros, onde há um elevado grau de informalidade. Não é segredo que o visitante quer aproveitar ao máximo o tempo dedicado a conhecer seu destino. Por isso, quanto melhor a sua infraestrutura e a qualidade dos serviços oferecidos, menor a chance de o local ser percebido como cheio ou sobrecarregado, mesmo na alta temporada, o que prejudica a experiência do turista.

Um bom exemplo de sucesso que pode inspirar outros destinos é a cidade de Olímpia, no interior de São Paulo. Situada a pouco mais de 400 km da capital e com população estimada em 53 mil habitantes, em pouco tempo, sentiu a diferença da gestão profissionalizada do seu turismo. Dados do Observatório Regional de Turismo e Eventos mostram que o número de visitantes no mês de janeiro praticamente triplicou entre 2017 e 2023, passando de 236 mil a 660 mil.

Outro caso bem-sucedido é o de Gramado (RS), cidade do interior gaúcho que oferece uma grande variedade de hotéis, eventos e até parques aquáticos, atraindo visitantes durante o ano todo, não apenas no inverno. Em 2023, a cidade registrou 8 milhões de turistas, recorde absoluto para a região.

O que está por trás desse aumento? A profissionalização dos destinos de olho na gestão adequada de custos e modernização da experiência do visitante, com foco na eficiência operacional e maior geração de valor.