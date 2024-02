Qual é a melhor estratégia para montar um portfólio com FIIs

São estruturas que congregam capital de múltiplos investidores para alocar em empreendimentos imobiliários, sejam eles comerciais, residenciais, logísticos ou uma mistura deles —os chamados FIIs híbridos. São comparáveis a um navio cargueiro, capaz de transportar uma variedade de mercadorias, oferecendo diversificação e eficiência em uma única jornada de investimento.

A beleza dos FIIs reside na sua capacidade de democratizar o acesso ao mercado imobiliário. Antes restrito a investidores de grande capital, hoje, com os FIIs, até mesmo o investidor iniciante pode ter uma fatia do bolo imobiliário. A liquidez proporcionada pela negociação em Bolsa de Valores é a cereja do topo, permitindo que investidores entrem e saiam de posições com mais facilidade do que se fossem proprietários diretos de imóveis.

Diversificação de portfólio com FIIs

A diversificação é o farol que guia os investidores através das neblinas do mercado, e os FIIs são uma das ferramentas mais eficazes para alcançar essa diversificação.

Incorporá-los em um portfólio é como adicionar diferentes tipos de navios à sua frota mercante, cada um com suas características e rotas de comércio, mitigando riscos e explorando diferentes correntes de renda.

A teoria do portfólio, formulada por Harry Markowitz, não apenas endossa essa estratégia, mas a coloca como um pilar fundamental para a construção de um portfólio sólido e resiliente.