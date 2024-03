Lugar de mulher também é em investimentos arrojados

O relato acima não é real. Mas poderia ser, de acordo com um estudo publicado na Harvard Business Review. Os resultados indicam que mulheres sentem que precisam preencher 100% dos requisitos para aplicar para uma vaga de emprego, enquanto homens entendem que cumprir 60% das exigências é suficiente para se inscrever para a mesma posição.

Entre diversas explicações por trás dessa dinâmica no mercado de trabalho, incluindo fatores socioeconômicos enraizados no Brasil e no mundo, está uma crença limitante presente no comportamento de muitas mulheres. A crença é: acreditar que é preciso ser especialista em um assunto para participar, para dar o primeiro passo que seja.

Crer que o que você sabe não é suficiente impacta na busca por espaços, não somente em determinadas posições profissionais, mas também em papéis sociais ou mesmo na tomada de decisão sobre importantes temas para a própria vida — como a gestão financeira.

Não precisamos saber tudo para cuidar do nosso dinheiro, muito menos investir diferente

Na linha daquela pesquisa e de um relatório do LinkedIn sobre os gêneros no mercado de trabalho, a autopercepção de ausência de conhecimento suficiente para cuidar do próprio dinheiro está entre os principais motivos encontrados em uma série de pesquisas comportamentais que tentam explicar a baixa participação das mulheres no universo dos investimentos.

De fato, a participação feminina nos investimentos segue bastante aquém do esperado em um país onde mulheres representam 51,5% do total da população, e no qual quase metade das famílias são financeiramente chefiadas por mulheres. Para ilustrar, apesar de notáveis avanços recentes, seguimos ainda representando só 24,9% do total de investidores registrados na nossa bolsa (a B3), e 27% no Tesouro Direto — programa de investimentos em títulos públicos.