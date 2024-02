Saiba como "turbinar" sua aposentadoria

Outro veículo de investimentos que foi "feito para a aposentadoria", mas que não tem o devido mérito é o título do Tesouro Renda+. Com um pouco mais de um ano no mercado, ele possui apenas 73 mil investidores (a previsão do Tesouro era de 3 milhões), mas, apesar disso, ele possui características bastante interessantes, como a possibilidade de programar aportes mensais e escolher entre várias datas para começar a receber a renda. Aliás, esse talvez seja o seu grande diferencial: o desinvestimento. Ele foi feito pensando na geração de uma renda por 20 anos a partir de uma determinada data.

No momento em que escrevo esse texto, as datas de início da renda dos títulos disponíveis começam em 2030 e seguem com opções a cada cinco anos até 2065. Na data escolhida, o Tesouro passa a pagar uma renda pelos próximos 240 meses. Como existem muitas datas, é possível montar fluxos sob medida, com valores maiores ou menores em diferentes períodos, segundo as suas necessidades específicas.

Hoje, os retornos giram em torno de 5,7% ao ano, mais correção pela inflação (IPCA), o que não é nada desprezível, levando-se ainda em consideração que os títulos públicos não possuem o risco de crédito (calote). Essa praticidade para guardar e para receber, além de baixíssimos riscos e bom retorno, tornam esse produto bastante atrativo.

Por fim, vale colocar um pouco de "tempero" nessa carteira, uma "pimentinha". Como o objetivo é de longo prazo, em geral, e sempre respeitando o seu perfil como investidor, vale a pena colocar uma parte de seu patrimônio em uma carteira diversificada de ações (ou mesmo ETFs de renda variável), uma parte em investimentos fora do país, majoritariamente em renda variável, e outra parte nos chamados "investimentos alternativos", como o ramo imobiliário (podem ser fundos imobiliários também) e mesmo setores menos conhecidos, como ativos judiciais (os famosos precatórios).

Todos esses tipos de ativo farão com que você abra mão de algo, seja da pouca oscilação da carteira, seja da liquidez dos investimentos, mas, em compensação, poderão trazer retornos muito maiores do que aqueles sobre os quais falamos até então. Mas lembre-se de que eles devem ser usados como mencionei no início do parágrafo: como "temperos". Na medida certa realçam as melhores qualidades da carteira, aumentando o retorno sem comprometer o nível adequado de risco, mas se exagerar podem colocar tudo a perder.

Como o perfil e os objetivos de cada pessoa são diferentes, os planos e carteiras são únicos e, assim, minha última sugestão é que, ao montar o seu, busque auxílio com profissionais experientes, certificados, de sua confiança e alinhados aos seus interesses.