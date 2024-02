Petrobras paga dividendos hoje: quanto renderam R$ 10 mil em 5 anos

Mas atenção ao endividamento. Segundo Eurico Rodrigues, sócio e head de ações do Desmistificando Research, para ter a possibilidade de dividendos extraordinários seria recomendável que o endividamento da companhia não supere a marca de 1,5 vezes - hoje está em 0,87.

Isso porque as contas do governo estão apertadas, e a promessa de encerrar o terceiro mandato do presidente Lula sem déficit público fica distante. "É importante que a Petrobras e outras estatais continuem pagando dividendos para ajudar o governo. Por isso haverá proventos, mesmo que em menor proporção quando comparado aos anos anteriores", diz Duarte.

E que horas o investidor deve entrar na ação? "O ideal seria comprar Petrobras abaixo dos R$ 30, com certa margem de segurança e espaço para valorização da ação", pontua Duarte. Para Rodrigues, a empresa está negociando abaixo das médias históricas, motivo que justificaria a compra do papel. Para os analistas da Genial Investimentos, a recomendação é manter PETR4, com preço alvo de R$ 47, com base em três premissas: maiores volumes recuperáveis na última certificação de reservas, curva de investimentos em apenas 90% dos US$ 90 bilhões esperados entre 2024 e 2028. Já o terceiro fator seria a remoção do deságio de 10% aplicado ao refino e comercialização da empresa.

Ainda céticos com a companhia

Por outro lado, há quem prefira ficar de fora da ação mesmo com proventos elevados. É o caso de Daniel Nigri, fundador e analista da Dica de Hoje Research, que espera que a Petrobras pague proventos regulares de R$ 5,20 por ação neste ano, com um dividend yield de cerca de 13% - com o petróleo se mantendo no patamar de US$ 80 a US$ 85.

O analista considera os riscos um pouco exagerados para garantir o retorno esperado. O analista não enxerga que a petrolífera tenha espaço para pagar dividendos extraordinários, e que ainda existem muitas incertezas com a estatal e com o retorno dos novos investimentos da companhia. Outro risco na visão de Nigri, seria o real subir frente ao dólar, aumentando os custos da empresa.