Veja em quanto tempo você junta R$ 100 mil investindo de forma segura

Investindo em CDB

Investindo em CDB, é possível conseguir uma rentabilidade maior e atingir o seu objetivo dez meses mais cedo, ou seja, em 11 anos e seis meses. Essa simulação foi feita com um CDB do Banco Master que está disponível nas corretoras Ágora (do Bradesco), XP e Nova Futura.

O CDB em questão está com rentabilidade de 7,3% ao ano mais a correção inflacionária. Enquanto isso, o Tesouro IPCA está rendendo cerca de 5,6% ao ano mais a inflação. Todos os cálculos já descontam o Imposto de Renda. Caso o seu banco ou corretora não ofereça esse CDB do Banco Master, pergunte qual é a maior rentabilidade que eles oferecem em um título que corrija o seu dinheiro pela inflação.

Aportes mais altos

Se você fizer aportes acima de R$ 1.000 por mês, a vantagem do CDB sobre o Tesouro acaba sendo pequena. Aplicando R$ 1.000 mensais, por exemplo, você chega ao equivalente a R$ 100 mil em sete anos, pela rentabilidade do Tesouro, ou em seis anos e nove meses, considerando a do CDB.

Com R$ 2.000 por mês, você atinge o objetivo em três anos e nove meses pelo CDB. Investindo R$ 5.000 mensais, os R$ 100 mil são alcançados após um ano e sete meses.