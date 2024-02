70% dos principais fundos imobiliários estão com desconto para investidores

Para uma análise mais completa, ele afirma que os investidores devem observar o dividend yield (relação entre os lucros distribuídos e o valor da cota), a taxa de ocupação, a qualidade e a diversificação dos ativos que compõem a carteira. Também são importantes os prazos e condições dos contratos de locação, a liquidez, o endividamento e aspectos fiscais.

P/VP deveria ser usado apenas para fundos de papel e fundos de fundos. Segundo Carolina Borges, analista de FIIs da EQI Research, essa métrica se adequa mais FIIs com portfólio líquido, como os de papel. Isso porque, no caso dos FIIs de tijolos, o valor patrimonial é composto também do laudo de avaliação do imóvel. Dessa forma, o indicador pode não representar o valor real dos ativos se os juros caírem no futuro, por exemplo. Neste caso, são consideradas as expectativas de ocupação da região, a qualidade construtiva dos imóveis, o valor de mercado de imóveis similares na mesma região e a qualidade da gestão.

E em que fundos com desconto vale a pena investir?

Fundos de papel abaixo do valor patrimonial e carteira de crédito saudável são os mais indicados. É o que diz Carolina, da EQI. Neste sentido, ela lista o Capitania Securities (CPTS11), FII BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCI11), Vectis Juros Real (VCJR11) e e o Rbr Alpha Multiestrategia (RBRF11).

Esses fundos são mais expostos à inflação. "O BTCI11, por exemplo, pode ser uma boa oportunidade de alocação pela diversificação da carteira e qualidade do portfólio de CRIs. O CPSTS11 ainda um ganho potencial a vir da valorização de mercado, assim como o VCJR11. No caso do RBRF11, é um fundo multiestratégia, que pode ser considerado uma 'evolução dos FoFs' tradicionais. Ele mescla a estratégia de tijolo, via FIIs, e de crédito e liquidez, via CRIs", diz Carolina.

Fundos com bom histórico, sem problemas e risco de falências. Essas são as características lembradas por Banhara, da Guide. Neste sentido, ele indica o CSHG Imobiliário (HGFF), um fundo de fundo, o Kinea Índices de Preços (KNIP11), de recebíveis imobiliários, e o CSHG Real Estate (HGRE11), de lajes corporativas.