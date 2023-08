Sonha em viver de renda? Veja quanto e onde investir para chegar lá

As cinco ações que usei como exemplo são as do Banco do Brasil (BBAS3), Copel (CPLE6), Itaúsa (ITSA4), Engie (EGIE3) e Eletrobras (ELET6). Mesmo nas ações do BB, que estão com o maior retorno em dividendos entre as cinco citadas, o ganho está em 9,63%, pouco acima da taxa de 9% que usei como exemplo dos fundos imobiliários.