LCI, LCA e outros: o que muda com restrição a investimentos isentos de IR

O que está acontecendo

Valor total investido nesses produtos chegou a R$ 1 trilhão. Assim, o Conselho Monetário Nacional (CMN) mudou o prazo mínimo de papéis com isenção de imposto. Agora, o governo segue procurando caminhos para aumentar sua receita e revisar os incentivos fiscais. Uma das preocupações é alcançar a meta de arrecadação.

A restrição é uma forma de diminuir as brechas do mercado. Os recursos captados passam a ser direcionados de forma mais eficiente, explica Thiago Braichi, advogado especializado em Direito Tributário do escritório Freitas Ferraz Advogados. Alguns títulos são emitidos sem que a finalidade fosse o incentivo aos setores imobiliário e de agronegócio. Vai funcionar como uma peneira para evitar que as renúncias fiscais sejam desviadas, explica o economista e doutor na área, Ronaldo Pagliotto.

As novas debêntures incentivadas vão de encontro com esta mudança. No ano passado, foi anunciado que esses títulos de crédito privado poderiam contemplar áreas como educação, saúde e segurança pública.

De acordo com o governo atual, algumas empresas que não são do agronegócio e nem do setor imobiliário, também aproveitam para emitir títulos de dívida e captar recursos. Isso gera uma competição dentro do mercado e reduz a quantidade de capital que deveria ser destinada para os dois setores que possuem, de fato, o benefício fiscal.

Thiago Braichi, advogado especializado em Direito Tributário

E o que acontece agora

Como a oferta desses títulos tende a diminuir, os investidores buscam outros ativos com o mesmo benefício. Na renda fixa, poderemos observar mais demanda, queda das taxas de juros e consequentemente, da rentabilidade do papel, exemplifica Pagliotto.