Como ter renda mensal de R$ 1.000 com ações que pagam acima da Selic

Metal Leve (LEVE3) 7 anos e 2 meses

Auren (AURE3) 8 anos e 11 meses

Grendene (GRND3) 9 anos e 6 meses

Petrobras (PETR4) 11 anos e 8 meses

Petrobras (PETR3) 12 anos

Metalúrgica Gerdau (GOAU4) 12 anos e 8 meses

Mitre (MTRE3) 12 anos e 10 meses

BB Seguridade (BBSE3) 14 anos

Siderúrgica Nacional (CSNA3) 14 anos e 2 meses

Bradespar (BRAP4) 14 anos e 8 meses

Vulcabras (VULC3) 14 anos e 8 meses

BrasilAgro (AGRO3) 15 anos

Copasa (CSMG3) 15 anos e 3 meses

CSN Mineração (CMIN3) 16 anos e 9 meses

Cemig (CMIG4) 17 anos e 9 meses

Se não reinvestir os dividendos

Metal Leve (LEVE3) 20 anos e 5 meses

Auren (AURE3) 25 anos e 11 meses

Grendene (GRND3) 27 anos e 7 meses

Petrobras (PETR4) 34 anos e 2 meses

Petrobras (PETR3) 35 anos e 5 meses

Metalúrgica Gerdau (GOAU4) 37 anos e 3 meses

Mitre (MTRE3) 37 anos e 11 meses

BB Seguridade (BBSE3) 41 anos e 7 meses

Siderúrgica Nacional (CSNA3) 41 anos e 11 meses

Bradespar (BRAP4) 43 anos e 7 meses

Vulcabras (VULC3) 43 anos e 7 meses

BrasilAgro (AGRO3) 44 anos e 6 meses

Copasa (CSMG3) 45 anos e 4 meses

CSN Mineração (CMIN3) 50 anos

Cemig (CMIG4) 52 anos e 11 meses

Em quais vale investir?

Entre as empresas de setores perenes, Auren (AURE3) e Copasa (CSMG3) valem para uma estratégia de dividendos no longo prazo. É o que diz Luan Alves, analista-chefe da VG Research. A elétrica Auren, ex-Cesp, trabalha com geração de energia para venda e distribuição, sendo hídrica, solar ou eólica. A empresa costuma fechar contratos com clientes de três a cinco anos, diz Alves. Custos da empresa para manter e operar usinas costumam ser fixos, dando espaço para lucros maiores, o que pode ser interessante para o acionista, avalia.

Bradespar e CSN Mineração têm bastante presença no mercado de exportação de minério de ferro. A Bradespar (BRAP4) é a holding que investe na mineradora Vale (VALE3), que produz o minério de ferro de maior qualidade e com o menor custo do mundo, resultando em uma margem de lucro alta. O risco é a desaceleração da economia da China.