4 pontos para entender se os dividendos da Petrobras estão perto do fim

Como o caixa da Petrobras (PETR4) estava bem robusto, investidores esperavam um pagamento gordo em dividendos extraordinários. Foi por este motivo que as recentes declarações do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, de que a empresa precisava ser mais cautelosa na distribuição de dividendos extraordinários, caiu como um balde de água fria.

O que aconteceu com as ações da Petrobras

A empresa fechou o 3° trimestre de 2023 com US$ 17 bilhões em caixa, muito mais que a média do mercado para empresas do setor, de US$ 8 bilhões. Foi aí que os analistas começaram a fazer contas - com um dinheiro que aparentemente estaria sobrando - esperando um potencial dividendo extraordinário que poderia ser anunciado no balanço do 4° trimestre de 2023, em 7 de março. Para boa parte dos analistas, a expectativa de dividendos extraordinários era entre US$ 7 e US$ 8 bilhões. Alguns, mais conservadores, estimavam US$ 5 bilhões.

A companhia chegou a esclarecer em comunicado que não havia nenhuma decisão tomada sobre dividendos ainda não anunciados e que estes seguiriam a política de remuneração da empresa. Mas o comunicado não foi suficiente para impedir o estrago nas ações da petrolífera. Segundo um levantamento feito por Einar Rivero, sócio-fundador da Elos Ayta Consultoria, a Petrobras perdeu R$ 34,3 bilhões em dois dias de negociação. A Petrobras fechou o mês de fevereiro com um valor de mercado de R$ 530,4 bilhões. A queda foi semelhante ao tombo que a companhia teve em 23 de outubro de 2023, quando perdeu R$ 32,3 bilhões, com notícias sobre possíveis mudanças no seu estatuto social.