Investir em renda fixa ainda vale a pena com queda nos juros?

O investimento que melhor atende essas condições no Brasil é um título do Tesouro Direto chamado Tesouro Selic.

O único porém desse investimento é que você nem sempre consegue resgatar o valor no mesmo dia. Se solicitar o resgate na parte da tarde, receberá o dinheiro na sua conta somente no dia útil seguinte.

Sendo assim, para a sua reserva de emergência, o ideal é deixar o dinheiro no Tesouro Selic, mas manter sempre algum valor em um fundo do tipo DI ou na poupança, apenas para conseguir se manter enquanto estiver esperando o dinheiro do Tesouro cair na sua conta.

Portanto, por mais baixos que estejam os juros, se o dinheiro é para emergência, ele precisa estar seguro e sempre à mão, e a aplicação mais segura com possibilidade de resgate diário é o Tesouro Selic.

Investimentos para médio prazo

Caso o seu objetivo de investimento tenha um prazo definido e que não seja muito longo (até cinco anos, aproximadamente), existem algumas opções no mercado. Nesse caso, como você vai ganhar mais dinheiro é aplicando em títulos de renda fixa com uma data de vencimento dentro do prazo adequado para você.