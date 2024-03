Bitcoin sobe mais de 200% em um ano e bate recorde; hora de investir?

O grande potencial do bitcoin está no fato de que, assim como o ouro, não é emitido por um Estado. Nenhum governo pode, com uma canetada, aumentar o estoque de ouro ou do bitcoin no mundo, assim como podem fazer com o dólar ou com o real.

Por ter um estoque limitado e por ser descentralizado, o bitcoin tem potencial para ganhar a confiança de cada vez mais pessoas como reserva de valor.

O que impede que isso ocorra, ao menos por enquanto, é a altíssima volatilidade. Mas isso pode mudar conforme mais e mais pessoas e organizações passem a ter reservas em bitcoin. Quanto mais o bitcoin ficar pulverizado na sociedade, mais difícil será manipular o preço da moeda.

Dessa forma, vejo que existe chance de o bitcoin passar a ser adotado por mais pessoas e organizações e, assim, se tornar menos volátil, o que, por sua vez, pode levar a moeda a conquistar novos adeptos, em um círculo virtuoso.

Para saber se investe ou não em bitcoin, você precisa concordar que existe chance de ocorrer tudo isso.

Por outro lado, é fundamental saber, também, que pode não acontecer nenhuma dessas previsões. É possível que o bitcoin não chegue a conquistar um grande volume de adesões a ponto de reduzir significativamente a sua volatilidade. É possível, também, que alguma outra criptomoeda nova ocupe esse papel no futuro, derrubando o valor do bitcoin.