Veja 3 investimentos seguros para sair da poupança e ganhar mais dinheiro

Mas o CDB tem duas diferenças em relação ao Tesouro Selic. A primeira é que alguns CDBs podem render um pouco mais. Em termos de rentabilidade, existem hoje CDBs com liquidez diária que renderiam até 112% do CDI, o que significa um ganho de 10,3% em um ano, já descontado o IR. Relembrando, a rentabilidade da poupança seria de 7,5% ao ano, e a do Tesouro Selic, de 9,4%.

A segunda é que ele não é tão seguro quanto o Tesouro Selic. Não é tão seguro porque ele segue o mesmo padrão da poupança: se o banco emissor do CDB quebrar, o FGC lhe paga o que for do seu direito até o limite de R$ 250 mil.

Outro ponto a se considerar é que, quando você pede o resgate de um CDB, em geral o dinheiro não cai na sua conta na mesma hora. O mais comum é que ele caia no próximo dia útil. Antes de investir, pergunte quanto tempo leva para o resgate cair na sua conta. E deixe sempre um pequeno valor na poupança, para os casos em que precisar do dinheiro de uma hora para outra.

Portanto, se for investir em um CDB, siga essas instruções:

Certifique-se junto ao seu banco ou corretora de que o CDB tem liquidez diária (nem todos têm);

Não deixe o valor ultrapassar R$ 250 mil;

Pergunte em quanto tempo o dinheiro cai na sua conta após pedir o resgate.

Fundo DI

Finalmente, além do Tesouro Selic e do CDB, os fundos do tipo DI também são uma opção interessante para substituir a poupança. Em comparação com os investimentos aqui citados, os fundos DI em geral rendem mais do que a poupança, mas costumam perder para o Tesouro Selic e para o CDB.