Bancos crescem, mas enfrentam inadimplência; compare resultados

Ao analisar a margem financeira bruta, percebemos que, de forma consistente com os últimos trimestres, Itaú e Banco do Brasil seguem como protagonistas. Em uma perspectiva anual, o desempenho de Itaú e Banco do Brasil é ainda mais notável, dado os resultados negativos de margem com o mercado de Bradesco e Santander. Os dois bancos têm uma sensibilidade negativa com o movimento dos juros maior nesta linha de receita, o que levou a piores resultados em razão do movimento do Banco Central de aperto monetário no último ano.