Bolsa está barata: é hora de investir em ações?

Assim como o P/L histórico do Ibovespa, a comparação com o MSCI demonstra que a Bolsa brasileira negocia em patamares abaixo de seus pares. Utilizando como base o múltiplo do MSCI no final de agosto, de 14,2x, poderíamos esperar um Ibovespa em torno de 211.809 pontos, uma valorização de 83,0%.

Por fim, a comparação da Bolsa brasileira com a Bolsa americana é sempre válida. Analisando a diferença (prêmio) do múltiplo de P/L do S&P 500 versus o Ibovespa, percebemos o forte descolamento entre as duas Bolsas. Com a alta do múltiplo do S&P 500 e a queda do múltiplo da Bolsa brasileira, o prêmio do mercado americano cresceu de forma exponencial.

Isso demonstra que, na ótica do investidor americano, as ações brasileiras estão mais baratas do que costumam estar, quando comparadas com as ações americanas. Para conseguirmos convergir para a mediana do prêmio histórico do S&P 500 em relação ao Ibovespa, a Bolsa local precisaria ir para um múltiplo de 17,8x, o que representaria um Ibovespa em torno de 265.513 pontos. Esse patamar de preço levaria a uma valorização de 129,4%.

Apesar de os dados mostrarem que as ações brasileiras estão descontadas, é importante contextualizar os fatores que levaram a Bolsa local a apresentar uma queda de seus múltiplos. Após o rally de valorização do Ibovespa pós-pandemia, o que levou o índice a superar os 130 mil pontos em 2021, as incertezas em relação à situação fiscal do país, o aumento da inflação global e as perspectivas políticas monetárias mais restritivas no Brasil e no mundo pesaram no Ibovespa. Essa dinâmica mais negativa se mostrou predominante para o preço da Bolsa local, que andou de lado desde o segundo semestre de 2021.