O que garante a segurança do bitcoin? Entenda o orçamento de segurança

Esse subsídio é cortado pela metade a cada 210 mil blocos (ou aproximadamente quatro anos) em um evento programático recorrente conhecido como o "halving" (ou partir pela metade). No lançamento da rede, em janeiro de 2009, cada bloco gerava 50 bitcoins. Hoje, após três "halvings", a quantidade nominal do subsídio é de 6,25 bitcoins e, antes do final de abril, essa quantia será cortada para 3,125.

Até então, essa queda só tem representado um desafio momentâneo para os mineradores, dado que o preço do bitcoin registrou sucessivas trajetórias de alta logo após todo halving. Os mineradores ganham cada vez menos bitcoins, mas o preço desses bitcoins fica cada vez mais alto.

Receita de taxas

À medida que nos aproximamos do próximo corte do subsídio de blocos, surge um questionamento mais premente: até quando um aumento no valor do bitcoin compensará a redução do subsídio? Quantos halvings ainda ocorrerão até que o subsídio seja tão pequeno que as taxas de transações terão que financiar sozinhas o orçamento de segurança do bitcoin?

Segundo Satoshi Nakamoto, o misterioso criador do bitcoin, a intenção sempre foi que, eventualmente, a segurança da rede seria custeada pelas taxas de transações. Em 2008, antes mesmo do lançamento da rede, Nakamoto explicou em um email: "Os nós (mineradores) serão eventualmente compensados apenas por taxas de transação quando o total de moedas criadas atingir o limite pré-determinado."

O desafio dessa solução é que, mais de 15 anos após o lançamento da rede, o subsídio de blocos ainda representa uma grande parcela da receita dos mineradores. Por exemplo, durante todo o ano de 2022, as taxas de transação não ultrapassaram 5% da receita total dos criadores de blocos.