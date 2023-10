Dólar a R$ 5,20: o que está acontecendo? Vai subir mais?

Essa semana, diversos dados de emprego dos EUA foram divulgados. O Payroll, relatório de empregos e um indicador importante analisado pelos investidores, foi publicado hoje, 6.

Os dados mostram que a economia americana continua forte, apesar do aperto monetário do Fed, o banco central americano. Os juros são usados pelos bancos centrais para desacelerar a economia e, consequentemente, a inflação. "Como temos visto, um dado que mostra mercado de trabalho resiliente deverá ser lido com maus olhos, ao indicar que a economia americana segue aquecida - justificando, portanto, juros potencialmente ainda mais altos", diz Rachel de Sá, chefe de economia da Rico. "Mercado esperava uma desaceleração da economia americana, o que não aconteceu. Então é um dado bem ruim (para juros e câmbio)", diz Gabriel Meira, economista e socio da Valor Investimentos.

Por isso, esses dados mostram que o Fed pode continuar com o ciclo de alta dos juros. A opinião de alguns especialistas é que os juros americanos devem continuar subindo. "Apostamos que o ciclo de baixa deverá ocorrer apenas no final de 2024", diz Étore Sanchez, da Ativa Investimentos.

Assim, os investidores já consideram essas altas nos juros. "O ultra-forte payroll impulsionou novamente os rendimentos dos títulos do Tesouro americano para as máximas de 16 anos. As moedas de alto rendimento, como o real brasileiro, estão entre as mais impactadas já que os mercados voltaram a precificar com maior confiança outro aumento na taxa de juros dos EUA até o final do ano", diz Eduardo Moutinho, analista de mercado da Ebury.

Se os juros nos EUA estão pagando bem, os investidores levam seu dinheiro para lá. Nos Estados Unidos, os juros estão entre 5,25% e 5,5%. "Os juros americanos são a aplicação mais segura do mundo. Mesmo menores que os brasileiros, os investidores preferem ir para lá porque a expectativa é de alta", diz Claudia.

Quando entra mais dinheiro no país, a moeda local se valoriza. Por isso o dólar está ganhando força frente a quase todas as moedas do mundo. Como investidores estrangeiros estão deixando o Brasil, o real também se desvaloriza. "Todas as oportunidades de investimentos no Brasil ficam menos atrativas, da renda fixa e até da Bolsa", diz Phil Soares, chefe de análise de ações da Órama.