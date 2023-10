B3 tem novo índice para quem quer ter renda com ações; veja como investir

O Smart Dividendos classifica somente ações que fazem parte do Ibovespa. Também leva em consideração três fatores: o percentual de rendimento de dividendos em relação ao preço da ação (o Dividend Yeld, DY), a recorrência de pagamentos nos últimos seis anos e a variação dos valores do proventos - quanto mais estável é o pagamento, melhor. Nem todas as ações têm o mesmo peso dentro do índice.

Não é o único índice de dividendos da Bolsa. O IDIV também reúne empresas pagadoras de dividendos, e existe desde maio de 2011. O IDIV considera 46 empresas, dentro e fora do Ibovespa. Elas são classificadas pela média do rendimento de proventos por ação nos últimos três anos. Nesse índice, as ações têm, por exemplo, menor frequência de pagamento que as do Smart Dividendos.

As ações do IBSD facilitam a vida do investidor que ter uma renda recorrente de dividendos.

Henio Luiz Scheidt, gerente de índices da B3

Quais são as ações do Smart Dividendos?

Veja as 21 ações que fazem parte do índice. Veja também o peso que cada uma delas tem no índice.