Petrobras cai na Bolsa depois de queda de quase 40% no lucro

A Petrobras também investiu US$ 3 bilhões no trimestre, um aumento de 22% na comparação anual. "Isso ilustra a inclinação do controlador em aumentar o tamanho da companhia", publicou Phil Soares, chefe de análise de ações da Órama sobre a companhia. Em relação ao endividamento, a Petrobras terminou o trimestre com uma dívida líquida de R$ 218 bilhões, R$ 27 bilhões a mais que em janeiro, fevereiro e março do ano passado.

A parte boa é que a empresa continuou gerando caixa. A empresa gerou R$ 32 bilhões, acima do que os analistas esperavam.

E, além disso, anunciou distribuição de proventos na ordem de R$ 1,04 por ação, um dividend yield de 10% com base na cotação de fechamento de segunda-feira (13/05). "Isso faz dela uma das empresas com o maior dividend yield da Bolsa, isso sem contar os dividendos extraordinários que podem ainda ser distribuídos no futuro", diz Andre Fernandes, diretor de renda variável e sócio da A7 Capital.

O mercado acredita que ela deve anunciar ainda o pagamento de dividendos extraordinários. "Eles deixarão de ser equivalentes a 100% dos excedentes para a metade disso", diz Soares.

O que fazer com as ações?

Os ruídos políticos sobre a empresa já ficaram para trás. É o que diz Soares, da Órama. "Desde o relatório anterior, tivemos um fluxo de notícias negativas em relação a empresa, com rumores acerca da saída do atual presidente Jean Paul Prates (que não se confirmaram) e mais discussões acerca dos dividendos.