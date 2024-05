Da seca à enchente, produtores do RS sofrem e pedem revisão de dívida

Em um momento, são as enchentes. Em outro, secas severas. Entre os extremos climáticos, os produtores rurais do Rio Grande do Sul enfrentam o desafio de conduzir as safras. Há pouco mais de um ano, agricultores gaúchos decretavam estado de emergência pela estiagem, e agora contabilizam perdas pelo excesso de chuva. Por isso, querem suspender a cobrança de dívidas.

Renegociação de dívidas

Uma parcela dos agricultores atingidos pelas atuais chuvas no território gaúcho já tentou renegociar as dívidas. Isso porque sofreu com as secas no ano safra de 2021/22, conforme explica Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Consultoria e nome relevante do agronegócio no Rio Grande do Sul. Para ele, será preciso tratar estes casos com muita atenção, para que os produtores não fiquem desassistidos e saiam da atividade. "Eles já vinham com um passivo de 2021/22 e 2022/23 e o momento é de preços baixos para a soja, então o produtor gaúcho se encontra em situação desfavorável", diz.

Proposta é para suspender cobranças. No último dia (7), o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, encaminhou uma proposta ao CMN (Conselho Monetário Nacional) para a suspensão da cobrança de todas as dívidas rurais de agricultores gaúchos. A iniciativa partiu da Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul). Na proposta apresentada a Fávaro, a entidade setorial considera também a concessão de crédito direcionado, com prazo de 15 anos de pagamento e carência de dois anos e juros vinculados apenas à meta da inflação, atualmente em 3% ao ano.