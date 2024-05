Procons multam supermercado e padaria por cobrança de preços abusivos no RS

Um supermercado e uma padaria foram multados pelo Procon-RS (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) do Rio Grande do Sul e pela unidade do órgão em Porto Alegre pela cobrança de preços abusivos em meio as chuvas que atingem o estado.

O que aconteceu

Empresas foram multadas entre quinta-feira (9) e sexta-feira (10). As multas ocorreram durantes ações que visam encontrar a venda de produtos com preços abusivos. O Procon-RS informou estar em contato com os todos os municípios gaúchos para dar o suporte necessário neste momento.

Supermercado na zona sul de Porto Alegre tinha efetuado aumentos de preços sem justificativa. Segundo o governo do estado, uma ação na quinta constatou a alta no valor de venda de leite e outros itens alimentícios.