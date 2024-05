Comprou detergente da Ypê de lote suspenso pela Anvisa? Saiba o que fazer

Os consumidores que compraram detergentes Ypê dos lotes que tiveram a comercialização, distribuição, e uso suspensos pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em razão do "potencial risco de contaminação microbiológica" poderão pedir a troca dos itens.

O que aconteceu

Clientes com os produtos dos lotes divulgados devem entrar em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da Ypê. As formas disponibilizadas para o contato são pelo e-mail "sac@ype.ind.br" ou pelo telefone 0800-1300-544.

A empresa informou ao UOL que fará a substituição gratuita do produto, sem custo aos clientes. Não há devolução do dinheiro para quem comprou algum item dos lotes afetados, apenas a troca por um novo produto. A solicitação deve ser feita nos contatos acima e não no supermercado onde o item foi comprado.