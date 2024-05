'Não há motivo para alerta com arroz', dizem produtores do RS

A Federação Nacional dos Produtores de Arroz publicou uma nota para dizer que os brasileiros não devem se preocupar com falta de arroz após as enchentes do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

"Não temos problemas com relação ao abastecimento do mercado interno", diz presidente de entidade. Alexandre Velho, presidente da Federarroz (Federação Nacional dos Produtores de Arroz), afirmou que as enchentes trazem dificuldades na colheita, mas que não faltará arroz nas prateleiras.

84% das lavouras foram colhidas no RS. Segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz, dos 900 mil hectares semeados, 84,2% foram colhidos; 2,55% foram perdidos inteiramente e 1,97% foram parcialmente perdidos. Restam 11,26% da plantação total a ser colhida.