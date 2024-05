Chuva no RS: comida deve ficar mais cara, e não se sabe efeito na inflação

Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul vão impactar o preço de alimentos, mas ainda não se sabe qual o tamanho do impacto na inflação do país. Especialistas ouvidos pelo UOL dizem que a expectativa é de que a tragédia pressione a inflação, principalmente pelo arroz, que é um dos principais alimentos da cesta básica brasileira e tem um peso significativo no cálculo.

Aumento de preços

André Braz, economista do FGV Ibre, afirma que ainda não dá para calcular o impacto das chuvas na inflação do país. Hoje, a FGV faz o cálculo com coleta de preços, o que implica em visitar mercados, açougues, padarias e comércio em geral — o que não é possível no Sul devido à tragédia.